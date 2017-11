Finantsraskustest pääsemiseks kolib Keskerakond Toompealt uutesse ruumidesse all-linnas, Narva maantee 31. Tegu on alkoholimüüja Regalia endise poega. Kui seal viina müüdi, ilutses aknal silt „tasumine ainult sularahas“ (sellest teatas sotsiaalmeedias ERRi ajakirjanik Urmet Kook). Keskerakond seda silti vähemalt avalikult aknale muidugi ei pane. Küll on aga partei valinud uueks kontoriks ruumid, kuhu ei lähe ratastoolis liikujatele sobivat kaldteed. On see sõnum EdgarSavisaarele?