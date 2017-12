Kas Pevkuri kukutas Rahumägi?

Läinud nädalal asus Hanno Pevkur ootamatult Reformierakonna juhina toetama Kaja Kallast. Pevkur püüdis veel nädala algul veenda oma lähimat liitlast Jaanus Rahumäge, et see võtaks esmaspäeval Eesti Ekspressi saadetud arvamusartiklist välja viimase lause, mis lõppes sõnadega „kodurahu huvides tuleks Reformierakonna uueks esimeheks valida Kaja Kallas“. Rahumägi keeldus ja Pevkur sai aru, et tal pole erakonnajuhina jätkamiseks enam vajalikku toetust.