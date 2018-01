Sahinad: Kaitseliidu ülemale sai saatuslikuks tema sugu

Kaitseliidu ülemale sai saatuslikuks tema sugu

Kaitseliidu ülem Meelis Kiili kandideeris eelmisel aastal juhtima ÜRO vaatlusmissiooni UNTSO – see on rahutagamisoperatsioon Lähis-Idas. UNTSO pöördus ise Eesti ja Kiili poole ning kutsus teda kandideerima. Eesti toetas Kiili kandidatuuri. President Kersti Kaljulaid ülendas mais Kiili kindralmajoriks, osalt ilmselt ka just UNTSO juhiks pürgimise tõttu. Kiili šansid paistsid päris head, aga ühel hetkel konkursi tingimused muutusid ja tekkis nõudmine, et UNTSO uus juht peab olema naine. Kuna Meelis Kiilil naissoo tunnuseid pole, kukkus tema kandidatuur läbi. UNTSO uueks juhiks sai norralane kindralmajor ­Kristin Lund.