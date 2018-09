„Härra Kallas“ esindas ahnemaid aktsionäre

Nädalavahetusel Reformierakonna juhi Kaja ­Kallasega abiellunud investeerimispankur Arvo Hallikon muu hulgas osaline Eesti viimase aja ühes suuremas väärtpaberivaidluses. Superias töötav Hallik teatas kevadel Olympic Entertainment Groupi ostnud Briti firmale Novalpina Capital, et esindab investoreid (näiteks East Capital, Firebird, Invesco, SEB, Trigon, LHV), kellele kuulub üle kümnendiku kasiinoketi aktsiapakist. See seltskond leidis, et ülevõtja maksab aktsiate eest liiga vähe raha. Vaidlus jätkub kohtus.