SAHINAD | Eutanaasia jõuab Riigikokku

Otsitakse tehisintellektinõunikku

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib andmete ja tehisintellekti nõunikku. Võõrapärase nimega chief data officer peaks „innustama evangelistina ja aitama nõuandjana“, et avalik sektor kasutaks rohkem andmeid ja tehisintellekti. Magistrikraadi, rohke energia ja algatusvõime ning väga hea argumenteerimis- ja esinemisoskusega chief’ist saaks üks e-Eesti kõneisikuid. Ta peab ühtaegu ajama e-Eesti asja välismaal ja süvendama andmeusku kodumaal. Ministeerium lubab, et „töö on igapäevaselt huvitav ja vastutusrikas“. Kandidaatidelt oodatakse esseed „Kolm andmete alast peamist väljakutset Eesti riigis ja kuidas ma need lahendan“. Aega on 20. maini!