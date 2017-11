Taas on Viljar Arakase firma börsile minemas. Taas valmib Tallinna kesklinnas klaasist megapilvelõhkuja – Olav Miili Maakrikvartal. Taas esineb Rain Lõhmus ärikonverentsil teistest ergumalt. Taas on Siim Kallas Eestis võimul (tõsi, seekord vaid Viimsi vallas)! Taas meelitatakse uusi töötajaid firmadesse jõusaali ja suusapuhkusega, aga ei saada. Taas... Kas jälle on majanduse tipp käes ja kõik lendab kuradile?