Aavik võttis tibi kaasa

Ametnike seas sahistatakse, et eelmisel nädalal Andmekaitse Inspektsiooni juhi kohast ilma jäänud Marko ­Aavik pidas end justiitsministeeriumi asekantslerina nii kõvaks tegijaks, et võttis kord ministrite ja kantslerite tasemel peetud koosolekule kaasa noore sekretäritibi – et too tema eest märkmeid teeks.

Aavik jäi vahele, sest ta lasi vormistada komandeeringuteks ka need reisid, kus ta tegelikult riigitööd ei teinud.