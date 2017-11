Sada aastat revolutsioonipiina

Sada aastat oktoobrirevolutsioonist on tähtpäev, mida oleks Nõukogude aja edasikestmise korral tähistatud kujuteldamatu suurejoonelisusega. Revolutsiooni viiekümnendal aastapäeval oli muu hulgas kombeks kirjutada lastelastele läkitusi, mis pandi metallkapslitesse ning asetati oluliste ehituste vundamendi alla või peideti kusagile ligipääsetavamatesse kohtadesse, näiteks mastitippudes olevatesse punastesse viisnurkadesse. Kirjade kirjutajad pöördusid tulevaste põlvede poole veendumuses, et need hakkavad elama kommunismis.

Tol ajal poleks kellelegi pähe tulnud oletus, et viis päeva enne revolutsiooni sajandat aastapäeva esineb Tšetšeenia vabariigi president, kes pole isegi mitte kommunist, vaid avalikult islamiusku inimene, ettepanekuga viia Lenin mausoleumist välja ning maha matta.