Ruja: Jaanus Nõgisto vabaduse muusika

Ansambel Ruja eesmärgiks näib olevat muusikaliselt domineerida terve 2017. aasta jooksul. Arvestades väiteid a la ""Ruja" ei saa kunagi kokku tulla!" on saavutus tähelepanuväärne. Aasta lõpebki Ruja duubelvinüülplaadi esitlusega Telliskivi loomekvartali Vabal Laval. Kunagi pidid bändid sõltuma üleliidulise heliplaadifirma Meloodia suvast, nüüd võib igaüks oma vinüüli üllitada, olgu vanade või uute lugudega.

1978. aastal oligi Rujal plaanis vinüül välja anda, kuid järgmisel aastal kärpisid Moskva muusikabürokraadid selle nelja lauluga EPks, mis ilmus alles 1980. aastal. Nelikümmend aastat hiljem on plaadi algne materjal taastatud ja tervikuna vinüülile jõudnud. Tore, et see nii on, aga see ei ole üllatav. Muusikalise dokumendina oluline, aga mitte üllatav.

Üllatuse pakub hoopis duubelvinüüli teine plaat.