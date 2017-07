Rootsi rahvakodu räpased toanurgad

Rootsi on tänaseni paljude eestlaste jaoks unistuste maa. Riik, mis võttis vastu kümneid tuhandeid kommunistide eest põgenenud eestlasi, kus on kõrge elatustase, skandinaavialik disain, kust on pärit IKEA ja ABBA, Alev Ström ja Ingmar Bergman.

Või on see ainult silmapete? Soomerootsi kirjanik Jörn Donner on oma raamatus võtnud ette pikki talviseid rännakuid mööda Rootsit, et aru saada, mis maa see õieti on sotsiaaldemokraatlike miraažide taga, millega tal on eluaeg kestnud viha ja armastuse suhe.

Jörn Donner on Soome kultuurimaailma suurkuju - kirjanik, poliitik, filmilavastaja ja diplomaat. 1933. aastal sündinud soomerootslane on nagu massiivne meeldetuletus soome ja rootsi kultuuri omavahelisest põimumisest, millest pole võimalik mööda vaadata. Ta on pälvinud Veneetsia filmifestivali auhinna, Finlandia auhinna, ta oli Ingmar Bergmani sõber ja Bergmani filmi „Fanny ja Alexander“ produtsent. Akadeemilisest suguvõsast pärit parlamendiliige ja aukonsul, lõikava tooniga sotsiaalne kommentaator, nagu Mihkel Mutt steroididel.