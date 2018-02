See oli minu koolitee algusaastail, kui ma hakkasin huvituma levilauludest, mida pakkus Eesti Raadio soovikontsert. Üks esimesi laule, mis mind kaasa ümisema pani, kõlas nii: „Rongid, rongid, kuhu te nõnda kiirelt veerete? / Ees on raudne rööpapaar ja taga suitsukaar“ (tekst Heldur ­Karmo). Sellel lihtsal laulukesel, mida lauljanna ise oluliseks ei pidanud, oli koolipoisile ometi mingi seletamatu mõju. Kas oli see suur ja suitsu pahviv rong, millega ma Tartusse vanaema juurde sõitsin, või toredad vagunisaatjad, kes mind rongis kantseldasid, kuid see oli laul, mis tundus kõige, kõige… Soovikontserdis teadustas selge häälega diktor ka esitaja nime. Nii sööbiski mu mällu Heli Läätse nimi. See pidi olema 1958. aastal, sest siis see laul eestikeelsena lindistati.

Peatselt tekkis huvi, kes on see kaunihäälne Heli.