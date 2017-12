Rõivaste unelmate pulmareis muutus košmaariks

On kaks asja, mida Malaisias lausa jumaldatakse: toit ja turvakaamerad. Esimene on neile toonud Kagu-Aasia enimkaaluva rahva tiitli. Teine, kui uskuda Privacy Internationali hinnangut, nimetuse „haiglane jälgimisühiskond“.

Tradersi hotell Kuala Lumpuri (kohalikud ütlevad lihtsalt KL) kesklinnas pole erand. Eesti lehtedes nimetati Tradersit luksushotelliks, tegelikult on see korralik neljatärniline ärihotell. Katusekorrusel asuv Sky Bar – kus Taavi Rõivase „osavad käed“ talle saatuslikuks said – näitab päevavalguses kergeid kulumisjälgi. Mööblil paistavad sigaretiotstest tekkinud põlemisaugud, veidi ära on kraabitud baarilett, siit-sealt murdunud põrandakivid. See pole kindlasti udupeen lounge, vaid tavaline katusebaar, mille põhiväärtus seisneb hoopis siit avanevas vaates. Aga Sky Bar kannatab sama tõve all kui teisedki siinsed kohad. Nagu mingi salapärase lööbe käes punguvad laes, seintel ja nurkades kümned ning kümned turvakaamerad.

„Saatuslik“ koht ehk suurema ruumiga ühendatud avatud teenindusala asub baari tagaosas, tantsuplatsi kõrval. See pole üldse nii varjatud, nagu lehelugudest võis aru saada. Nii tantsuplatsilt kui ka kõrval asuvatelt istekohtadelt näeb kõike. Tagaseinas avaneb uks kööki, mille kõrval seisavad kaks kurikuulsat külmkappi.

Üks asi saab kohe selgeks.