RMK: Raha Meeldib Kõigile

Olukorras, kus metsade majandamine on võtnud ennenägematu hoo, on oluline, et asjast räägitaks selgete terminitega. Eks­pressi metsatoimkond ulatab hämaras mõistete rägastikus orienteerumiseks lahke abikäe.

Eesti Metsa Abiks (EMA) – grupp linnanoori, kes võitleb selle eest, et maju ehitataks seentest ja pohladest, mitte aga puust. Sest „paradigma on muutunud“ ja „mets on kasulikum kasvades“.