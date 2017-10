Rimi juht: Me sõltume oma 3000 töötajast

Artikkel ilmus Eesti Ekspressi lisas "Eesti parimad ettevõtted 2017". Rimi Eesti Food AS võitis konkursil tiitli "Vastutustundlik ettevõte 2017".

Rimid ilmusid Eestisse paarkümmend aastat tagasi ja olid alguses võõrad. Soomlaste Citymarketid olid palju sügavamal eestlaste südames, samuti armastati Eesti kapitalil Säästumarketeid.

Vahepeal on aga toimunud mitmesugused vangerdused omanikeringi ja kaubamärkidega, Citymarketitest on ammuilma saanud Rimid ning peagi tõmbab Rimi kuue selga ka viimane Säästumarket. Rootsi kontserni ICA kuuluv Rimi kett opereerib Eestis ligi 85 kauplust ning ta on suuruselt kolmas jaekett Coopi ja Maxima järel.

Tarbijad on Rimi kenasti omaks võtnud.

Nüüd, kus suuremad muudatused seljataga ja Rimi Eesti üksuse juht Vaido Padumäe ennustab, et ka hüppelist poodide arvu kasvu pole oodata (sest konkurents on niigi tihe), on hakanud Rimi järjest enam tähelepanu pöörama nii-öelda pehmematele väärtustele.