Alustada tuleks ikkagi rahast, sest kui poleks raha, poleks ilmselt ka seda plaati. Raha on kunstilises mõttes huvitav teema kasvõi selles seoses, et rikka inimese tüdimusest on sündinud suurepäraseid kunstiteoseid – selles on potentsiaali nii mastaabi kui ka õõnsuse osas. Samuti on suurepäraseid kunstiteoseid saadud kätte olukorrast, kus mõned edukamat sorti artistid on otsustanud teha karjäärisuitsiidi-plaadi. Raha ja kunst käivad ilmselt ja eelkõige kokku siiski mingisuguses negatiivses suhtes.