Riigikogu liikmete palka tuleks tõsta. Järsult!

Koos suve esimeste suuremate vihmadega hakkas meie peale sadama ka valimislubadusi. Ikka 3–4 igalt parteilt. Ei hakka neid ette lugema – leht õhuke, nõudliku lugeja huvi niisamuti.

Küll aga pakun nõksu, kuidas aru saada, kas üks või teine lubadus kuhugi kõlbab või mitte.

Nõks on lihtne: kõik, mis on populaarne, on jama.

Ja vastukaaluks: mis on valus, vaevarikas, esmapilgul ebameeldiv, selgitust vajav – seda tasub tähelepanelikumalt uurida.

Tundub ebademokraatlik? Esmapilgul võib-olla tõesti, aga pole seda tegelikult. Poliitikud kogu demokraatlikus läänes on nii pikalt takerdunud inimestele meeldimise, täpsemalt meeldida püüdmise umbsõlme, et tehtud ei saagi midagi. Isegi suure häda korral.

Meeldimiseks kõlbab kõik.