Riigieksamite eel: rabelemine, eratunnid, ärevus

Šokolaaditahvel haihtus laua pealt justkui nõiaväel. Klassivend niheles toolil, imedes pastakast välja kõige hiilgavamat kirjandit teemal: „Kas inimkond saeb ise oksa, millel ta istub?”

12. klassi riigieksamiteni on Ekspressi ilmumise ajaks jäänud natuke vähem kui poolteist kuud. Eksamite formaat on aja jooksul muutunud – matemaatika eksam on taas kohustuslik (ehkki on võimalik valida „laia” ehk raske ja „kitsa” ehk lihtsa variandi vahel); eesti keele eksamil ei nõuta enam ilukirjanduslikku kunstiteost, vaid piisab lühikirjandist ja tekstianalüüsist. Ehkki viimasega jäävad õpilased natuke jänni, räägivad emakeeleõpetajad.