Riigibuss sõidab tööle

Vihaselt puhkides läks Urmas Reinsalu bussi uksest sisse. Ta nägi, et teised ministrid ja hulk ametnikke juba ootasid bussis.

„Kas kõik kaheksa ministrit on nüüd bussis? Kõik ametnikud ka? Siis võime sõitma hakata,“ teatas bussijuht rõõmsalt ja pani bussile hääled sisse. Reinsalu istus Kadri Simsoni kõrvale vabale kohale ja hakkas peaministri järjekordset lollust kiruma.

„No milleks on vaja teha sellist pakazuhhat ja panna kõik ministrid valitsuse istungile minekuks ühte bussi sõitma lihtsalt sellepärast, et me tuleme ühest ja samast majast ja läheme samasse kohta. Las ikka igaüks sõidab oma autoga, nagu vanasti asjad käisid,“ kurtis Reinsalu.