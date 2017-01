Režissöör Kadri Kõusaar: kui ma kümne aasta jooksul läbi ei löö, tuleb normaalne töökoht otsida

Intervjuu Kadri Kõusaarega (36), kelle kolmas täispikk film „Ema“ jäi küll Oscari nominentide hulgast välja, aga osaleb praegu Palm Springsi festivalil Ameerikas.

Järjest lähemale jõuab päev, kui Los Angeleses jagatakse Oscareid. Kas oli väike võimalus, et „Ema“ pääseb ka Oscari üheksa nominendi hulka?

Oli reaalne, et saame üheksa hulka. Viie hulka saamine oleks juba ebareaalne olnud.

Mis märgid seda näitasid?

Et agentuur Kean & Kolar Communications oli üldse nõus meid esindama, see oli kõva asi. 80 protsenti filmidest, mida nad on esindanud, on jõudnud üheksa parima hulka… Ja muidugi see, et „Ema“ on edukalt osalenud rohkem kui 20 festivalil. Ja et alustasime Tribeca ametlikust programmist, mis on Ameerikas hea märk.

Paljud kiidavad stsenaariumi.

Leana Jalukse on tõesti proff, teeb, nagu reeglid ette näevad. Minul käib stsenaariumi tegemine nii, et tulistan välja ja alles siis hakkan lihvima ja sobitama.