Mis on päriselt popartisti enesekehtestus? Tabelitipud, masside möll ja miljonid kontol? Need ei kesta ja paljudel staaridel hakkab neist vastik ka siis, kui neid veel on (Avicii, anyone?). Kavalam ja kestvam võimumäng on saada kriitikud brändile kaasa kilkama, kuulma seda, mida artist tahab, ülistama omaenda lummatust.

Monáe on seda suutnud, nüüd enam kui eales. Ta pole kaugeltki ainus, aga riivab mind valusaimalt, sest olen ise pimestatud olnud.