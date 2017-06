REPORTAAŽ: Neiud, kes taltsutavad kepphobuseid

Üle kümne aasta on põhjanaabrite seas populaarust kogunud hobiratsutamine kepphobustel. Alates 2016. aastat on korraldatud eraldi väiksemaid võistlusi ja kord aastas toimuvad Soome kepphobuste meistrivõistlused ja loodud on ka Soome Kepphobuühing SKY. Ala on Soomes niivõrd populaarne, et võistlustel osaleb ligi kümme tuhat võistlejat.

Keppamine (või kepslemine) on hakanud laienema nii Rootsi kui Norrasse ning tasapisi ka teistesse riikidesse, kuid Eestis pole kepphobustel veel ratsutatud. Käesoleva aasta kevadel kirjutas ka Wall Street Journal, et soomlased on välja mõelnud uue lõbusa spordiala, mis nõuab oma keha kontrollimist, üle takistuste hüppamist, aga samal ajal õpivad noored tüdrukud (kes on põhiline harrastajaskond) puuhobuseid harjates ja kammides ka hoolitsemist lemmikloomade eest. Lõbusast spordialast on valminud dokumentaalfilm „Hobbyhorse Revolution“ – seegi lisas populaarsust.

Käes on kolmapäeva hommik ja Tallinna Sadama eskalaatorilt on näha kaht värviliste juustega tüdrukut. Mõlemal neiul on käes kepphobused. Need on Vilhelmiina ­Keskilä (18), kes alustas kepphobusega sõitu 2009. aastal, ja Silja ­Hekkilä (19), kes on tegelenud alaga alates 2008. aastast. Täna plaanivad tüdrukud Vabaduse väljakul kolm eestlast välja koolitada, et hiljem üheskoos Tallinna vahel kepslema asuda.