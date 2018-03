MUST KASS LÄKS LÄBI POE: Valgamaal tegutsevas Jeti poes on käibevahendite ja ostlejate puuduses kaupa vähem kui mõne pere külmkapis. Poodnik Endel Maisla koos tütrega on otsusanud suve ära vaadata, et siis otsustada, mis edasi saab.

Rauno Volmar