REMSU RÄNNUJUTUD | Roosid ja pilvelõhkujad

On suvise päeva õhtu, on mõõn, veepiir, mis hommikul oli käega katsuda, on taandunud nähtamatusse kaugusse. On tuldud jalutama, vaatama, kuidas punakollane, tohutu päikeselatakas vajub Vaiksesse ookeani.

Rahvast terve leegion. Vanemad valged daamid valgete pitskinnaste, valgete kübarate ja valgete koertega, sametmustad ja šokolaadipruunid noorurid uitamas lõbusalt käratsedes korvpallurisärkides või koguni päris palja ülakehaga. Neiudki lühemat sorti spordirõivais.

Suudlejaid mis hirmus. Süsimust piiga toetab oma kauni ahtrikese vastu madalat rinnatist, mis lahutab promenaadi ja kuiva ookeanipõhja, süsimust noorsand hoiab kinni ümber oma kalli vara, ja küll siis moklevad. Oi, jeerum! Nagu teeksid suust suhu hingamist.