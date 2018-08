Mida teeb hipitsejast loomavedaja, kui 14 mullikat on lõppjaamas maha laaditud? Need mullikad, kellega oli kaks nädalat ühes vagunis loksutud. Tartust kuni Aserbaidžaanini. Läheb õlut jooma loomulikult. Oli juba perestroikaaeg, kooperatiiviõllekasse pääses ilma sabas seismata sisse. Vabu kohti leidus kosmoselaevaks disainitud ruumis küllaga. Loomavedaja võttis platsi ukse kõrval. Et kui läheb Kuu peal maha hüppamiseks, siis oled ees, järelikult mees. Kaks õlut ja hartšoo! Veel kaks õlut ja pilaff! Ja palun lambalihast, mitte veiselihast. Nüüd arve! 1399 rubla ja 99 kopikat, teatas peenekombeline kelner.