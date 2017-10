REISIUUDISED: Vantaa lennujaam testib robotbussi

IHG lõi uue keskklassibrändi

Holiday Inni ja Crowne Plaza taolisi tuntud kaubamärke omav IHG on tulemas turule uue „kvaliteetse keskklassi­brändiga“ Avid, kus ööbimise hinnad peaks jääma Holiday Inn Expressi omadest keskmiselt 10–15 protsenti madalamale. Uue kaubamärgiga seostatud märksõnad on värskus, ausus ja otsekohesus, mis eriti hästi kõlab inglise keeles: fresh, fair and frank.

Vantaa lennujaam testib robotbussi

2. novembrini saab Helsingi lennujaamas kahe parkla ning Terminal 2 vahel sõita juhita robotbussiga. Elektriveoki tööaegadeks on argipäeviti 12–14 ja 15–17.