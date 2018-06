REISIUUDISED | Uus-Meremaale saamine ähvardab minna kallimaks

Uus-Meremaale saamine ähvardab minna kallimaks

Uus-Meremaal kavatsetakse saabuvate turistide käest tulevikus raha küsima hakata juba lennujaamas. Väljatöötamisel olev „International Visitor Conservation and Tourism Levy“ peaks olema suuruses 25–35 dollarit ning genereerima aastas ligi 80 miljonit dollarit lisatulu, mis suunataks turismiinfrastruktuuri arendamisse. Plaan on vaagimisel kuni 15. juulini, misjärel on oodata otsuseid. Austraalia ja paljude pisikeste Vaikse ookeani saareriikide kodanikud oleks uuest maksust vabastatud, lõivu võetaks vaid kaugema kandi rahvalt.

Lisaks on Uus-Meremaa ametivõimudel plaanis juurutada elektrooniline reisiluba ehk ETA, mida peaks lennukisselubamise eel internetis taotlema ka nende riikide (sealhulgas Eesti) kodanikud, kes viisat ei vaja. Analoogsed süsteemid on juba käigus USAs, Austraalias ja Kanadas, elektroonilise loa taotlemise hind jääb sõltuvalt riigist 4,5 ja 12,75 euro vahele.