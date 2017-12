Sellega, et Euroopa lendude odavamad piletid äraantavat pagasit alati ei sisalda, on reisipublikul olnud aega leppida juba mõnda aega, kuid rekordilisi kasumeid teenivad lennukompaniid laiendavad uut hinnapoliitikat nüüd ka pikamaalendudele. Delta Airlines, KLM ja Air France on juba alustanud Eesti turul selliste transatlantiliste (ehk Ameerika mandrile suunduvate) „Light“-lennupiletite müüki, mis lubavad alates 10. aprillist 2018 minna lennukisse ainult käsipagasiga.