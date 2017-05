Reisiuudised: Taj Mahal valmistub iluduskuuriks

Maailmaimede nimekirja kuuluv India armastusetempel Taj Mahal on aasta teises pooles mudaravil, mille eesmärk on vabastada 17. sajandi hoone saastast ja marmorisse imbunud putukasitast. Et räpp 17. sajandil ehitatud hoonelt maha saada, peavad restauraatorid peahoone spetsiaalse, absorbeeriva puhastussaviga kokku mätsima ning seejärel selle destilleeritud veega maha nühkima. Renovatsioon pidi algama juba läinud kuul, kuid lükati edasi aasta teise poolde, sest palavatel suvekuudel kuivab mudamask liiga kiiresti.