REISIUUDISED | Sõna, mida Lõuna-Aafrikas iial kasutada ei tohi

USA lennujaamades on avastatud rekordarv tulirelvi

Ainuüksi Atlanta Hartsfield-Jacksoni lennujaamas peeti esimese poolaasta seisuga kinni 108 reisijat, kes üritasid turvameestest mööda saada laetud relvaga käsipagasis. Maikuus näiteks oli sääraseid juhtumeid 30, vahendab USA Today.

Ameerika suuremate lennujaamade koguplaanis on TSA (US Transportation Security Administration) aasta algusest saadik konfiskeerinud umbes 1700 tulirelva (2017. aasta kogusumma oli 3391). Trahvid on kopsakad ja ulatuvad tuhandetesse dollaritesse. Ka ära antavasse pagasisse paigutatud relvad võidakse omanikult ära võtta, kui neil puudub litsents ning vastav turvapakend ja reisija pole relva deklareerinud. USA kõige liberaalsemad relvaveo seadused on Georgia osariigis.