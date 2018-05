REISIUUDISED | Kruiisilaeva uus karjäär hotellina

Hinnainfoäri võib viia vanglasse

Baierimaa kohus otsustas, et Saksa blogija, kes veebilehel Urlaubspiraten mitmesugustest ebaharilikest reisihindadest teada annab, peab hinna­eksituste avaldamisel maksma 250 000 eurot trahvi või kuueks kuuks vanglasse kobima.

Blogija vastu alustas kohtuasja Lufthansa, olles pahane, et too juhtis krooniliselt tähelepanu nende eksitushindadele, mis ühel juhul näiteks lubasid 687 euro eest äriklassis Californiasse ja tagasi sõita. Kohus nõustus, et blogija ekspluateerib Lufthansa hinnaõnnetusi ning seab lennufirma raskesse olukorda. Esialgu jäid blogija kanda siiski ainult kohtukulud.