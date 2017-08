Reisiuudised: Hollandi ülikoolilinn tahab saada täielikult suitsuvabaks

Hollandi elanikkonna hulgas on suitsetajaid keskmiselt 25%. Juba sügisest on suitsetamine keelatud ülikooli peahoone territooriumil ning eesmärk on linn ainsagi suitsetajata. Muide, Groningeni lennujaama ja Kopenhaageni vahet toimetab otsereise Eesti lennufirma Nordica.

LIINILENNUD ST HELENALE

South African Airwaysi tütarfirma Airlink plaanib rajada aasta lõpul õhusilla Johannesburgist Atlandi lõunaosas asuvale (ja Suurbritanniale kuuluvale) St Helena saarele, kus suri kunagi Napoleon Bonaparte. Teel tehakse tankimispeatus Windhoekis, reisi toimetab Embraer 190, mis mahutab 76 reisijat. 2016. aastal avatud ülituulisel lennuväljal maandusid siiani tšarterid ja kauba- ning kiirabilennud. SAA Airlink plaanib kord kuus teha Saint Helenalt ka jätkulennu veelgi rohkem isoleeritud ja pelgalt 800 elanikuga Ascensioni saarele.