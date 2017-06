Reisiuudised: Hoiatus neile, kes tahavad reisida Katari kaudu

Reisihoiatus: Katari kaudu reisimine võib komplitseeruda

Tilluke Katar on läinud tülli oma võimsa naabri Saudi Araabiaga, kes on sulgenud maismaapiiri Katariga ja andnud Katari kodanikele vaid mõned päevad riigist lahkumiseks. Qatar Airways on olnud sunnitud tühistama kõik lennud Saudi Araabiasse ning saudide eeskuju jälginud Ühendemiraatidesse, Egiptusse ja Bahreini. Analoogselt on lennud Dohasse maha võtnud näiteks Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad. Kui kriitiline arv araabia maid keelab Qatar Airwaysil oma õhuruumi läbimise, võib oneWorldi kuuluva Qatar Airwaysi teenuste kasutamisel tulla suuri probleeme.