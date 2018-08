REISIUUDISED: 5 päeva Istanbulis võrdub paki sigarettidega

5 päeva Istanbulis võrdub paki sigarettidega

Euroopa Transpordi- ja Keskkonnaamet uuris suurlinnades sissehingatavat saasta kogust ning ilmneb, et kopsud saavad metropolides kõvasti vatti ka neil, kes end sigarettidest terve elu kaugele hoidnud. Suurepäraste sarvesaiade kõrval manustab iga linna külastaja näiteks Pariisis ühe päeva jooksul gaasi ja tahma kahe sigareti jagu, Prahas ja Istanbulis on päevane saastakogus võrdne suisa nelja suitsuga. Dublinis ja Amsterdamis on tossutase ühe kuni kahe pläru vahel.