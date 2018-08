REISIUUDISED | 37 euro eest lukshotelli - liiride kriis on muutnud Türgi üliodavaks puhkekohaks

24 000eurone kuupalk lihtsalt sunnib streikima

Lennufirma KLM piloodid ähvardavad korraldada streigi, kui juhtkond pikkade lennutundide ja liiga pingelise töögraafiku suhtes midagi ette ei võta. Pilootide ametiühing VNV on esitanud juba ultimaatumi. KLMi mandrite vahelisi lende juhtivate kaptenite aastapalk koos boonuste ja ületundide-tasuga on kokku umbes 291 000 eurot. Lennutunde on aastas keskmiselt 646 ehk 54 tundi kuus.