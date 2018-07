Mu sõber õpib Inglismaal keskkonnateadust. Igal suvel pakutakse kohalikele tudengitele võimalust kandideerida uurimisprojektide assistentideks. Need on vähetasustatud, ent huvitavad tööd kõikvõimalikes maailma nurkades, sisaldades taimsete näidisproovide kogumist, ookeanide happelisuse mõõtmist ja muud sellist. Suur osa teadustöödest, ütleb mu sõber, tehaksegi ära tudengite „odavtööjõuga“, sest „normaalsed täiskasvanud“ selliste palkade eest enam kaks kuud kuskil pärapõrgus telkida ei tahtvat, aga tudengid on nõus. Söök ja majutus on tasuta, reisikulud makstakse kinni, natuke antakse raha juurde ka… Pole paha!