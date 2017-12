Reisiidee: Edinburghi Fringe festival

Kui küsida kohalikelt, siis ei soovita nad augustis Edinburghi tulla. Sel ajal on toimumas Edinburghi festival, Edinburghi Festival ­Fringe ja lisaks sõjaväeorkestrite üritus Royal Edinburgh Military Tattoo. Linnas on palju turiste ja pubide ning hotellitubade hinnad on laes. Kuid sellest hoolimata on just see Šotimaa suuruselt teise linna külastamiseks õige aeg.