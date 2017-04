Ütlen ausalt, et ma polnud just vaimustuses, kui Varssavi lennujaamas pardalemineku eel öeldi, et seda lendu Tallinna opereerib Nordica. Veidi julgustust lisas eraldi rõhutatud lisainfo, et lend toimub siiski LOTi (LO) standardite järgi. Põhjuseks kogemus Nordicaga perioodist, mil nad veel Adria lennukoodi kasutasid. Ma eksisin.