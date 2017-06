Reisiarvustus: Mongolitega Moskvasse

Mongoolia ja mongolid on mulle alati kuidagi omased tundunud: hääldavad nemadki mõnuga pikki täishäälikuid, ja kirjutavad samuti, mis sest, et vene tähtedega. Sageli petab mongoli keel kuulmist, justkui kostaks temas eesti sõnu, olgu näiteks või vähetuntud, kuid korduvalt järele proovitud riikliku lennufirma MIAT nimi Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр. Berliinis elav mongolist füüsik Oja selle lennufirma suhteliselt soodsatele hindadele (need on odavamad Moskvast väljuvail suundadel) mu tähelelepanu juhtiski.