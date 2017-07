Berliin peab end üheks turistisõbralikumaks metropoliks ja kiidab, et mistahes rahakotile leiab siin sobiva ööbimiskoha. Kahekorruseliste raudvooditega hostelites maksab ase ca 15 € ning need on klassiekskursioonide tegijate seas heas kirjas. Ühel neist, City Hostel Berlinil, on viimasel ajal aga tõsiseid probleeme. See asub kesklinnas, kiviviske kaugusel Unter den Lindenist ja Friedrichstraßest, endises Põhja-Korea saatkonnas.