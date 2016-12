Reisiarvustus: Kui uksesildid ütlevad „Leave me alone“

Kompanii: hostelikett Generator

Aeg: sügis 2016

Vaimukad tekstid tänaval teevad tuju alati heaks ja hostel Generator Stockholmi suur värvigraafika kõnetab juba ­eemalt: „Hei, sina! Jah, Sina! Me räägime Sinuga!“

Reisin töö tõttu palju ja mind on ära tüüdanud traditsiooniliste hotellide massiivne mööbel, ebavajalikud lisateenused ja -vidinad (telekas, föön või minibaar) ja need vihale ajavad riidepuud, mida kapist välja võtta ei saa. Tahaks midagi lihtsat ja funktsionaalset! Oma rõõmuks olen avastanud, et hostelid oma minimaalse kontseptsiooniga võivad anda värskendava elamuse.