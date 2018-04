Tumerohelises mantlis ­hallipäine stjuuard rahustab reisijaid, kuid reedab samas ka enese mõningast närvilisust. Alitalia lend Londonist Rooma on ammu valmis parkimispositsioonilt lahkuma, kuid midagi ei toimu. Kapten on juba kaks korda teatanud, et maapealne teenindus on teadmata põhjusel kusagile kadunud ning lennuk ei saa lihtsalt väravast lahkuda. Kulub tund, veel viisteist minutit…