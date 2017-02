Rehepapi teine tulemine

Rainer Sarneti „November” on fantaasia- ja kelmi­komöödia elementidega armastusfilm, millel juured sügaval rahva alateadvuses, kirjutab Tõnu Karjatse.

Rainer Sarneti „November” (2017) on julgustükk, nii nagu oli julgustükk ka meie omamütoloogia käsitlemisel Sarneti filmi aluseks olnud Andrus ­Kivirähki romaan „Rehepapp ehk november” (Varrak, 2000). „Rehepapist” on kujunenud omamoodi rahvuseepos taasiseseisvunud eestlasele ja see on pannud aluse ka taasiseseisvumisaja ühele kõnekamale meemile – rehepaplusele, mis märgib kavalat, omakasupüüdlikku tegutsemisvõimet kultuurilis-majanduslikus alluvussituatsioonis.