Rehe papp. Danske skandaali käivitas rahulolematu töötaja kättemaks

Aprillis 2014 avaldas Äripäev uudise, mis leidis napilt tähelepanu. „Danske Marketsi Eesti juht vahetub,“ kõlas pealkiri. Ometi oli sel sündmusel oluline mõju praegu pulbitsevale skandaalile. Kõik tähtsamad meediakanalid üle maailma on viimasel nädalal pasundanud, et Danske siinse filiaali kaudu liikus 200 miljardit eurot kahtlast raha.

Lehenupus lahkujana mainitud Howard Wilkinson (47) on salapärane vilepuhuja, kes teatas ülemustele Kopenhaagenis, et Tallinnas on asjad tümad.

Selliste kaebajate nimed ei jää alati saladuseks. Ajakiri Time nimetas kolm vilepuhujat 2002. aastal isegi aasta inimesteks. Sherron Watkins paljastas pettuse Enronis, Cynthia Cooper Worldcomis ja -Coleen Rowley rääkis FBI möödalaskmistest.

Eestist veelgi rohkem ägiseb Taani. Taanlastele on Danske Banki – tõlkes Taani Panga – hädad peaaegu sama märgilised nagu Eestile parvlaeva Estonia hukk. Kui peaminister Lars Løkke Rasmussen läinud nädalal Salzburgis Euroopa Liidu valitsusjuhtide kohtumisel välja ilmus, ümbritses teda kohe mikrofonide parv.

Wilkinsoni tuntakse Eestis vähe, kuigi ta töötas Danskes seitse aastat (ja oli ametis ka Nordeas). Delfi avaldas Kreeka kriisi ajal tema arvamusloo inimeste hirmudest homse ees. Äripäevas andis ta kriisi ajal soovituse kodulaenud varem tagasi maksta.