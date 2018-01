Reformierakonna peasekretär: võlg on olnud ka üle miljoni euro

Seejärel Ekspressiga suheldes tunnistas ta, et vahepeal olid võlad olnud ka 802 000 eurot. Ekspress kirjutas eile, et Reformierakonna võlad olid aastavahetusel suuremad kui eales varem.

Siselisti saadetus kirjas väitis Kõiv, et tegelikult pole see uudne olukord. „Reformierakonnal on ka varasemate valimiste järgselt jäänud täitmata kohustusi. Nii oli näiteks pärast 2015 Riigikogu valimisi kohustuste maht isegi üle 1 000 000 euro. Aga nii nagu varem, saavad ka nüüd need kohustused likvideeritud. Midagi erakordset ei ole.“