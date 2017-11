Ratase maksureform: jaht kulakutele alaku!

Esimene litakas tuleb eakatele. Mingil põhjusel on Jüri ­Ratase valitsuse erilise vihavaenu alla langenud töötavad pensionärid. Neile laekub uuest aastast kontole pensioni iga kuu 47,2 eurot vähem kui varem.*

Töötavaid pensionäre on Eestis kokku 75 882 inimest.

Võrreldes tavapensionäridega kaotavad töötavad pensionärid juba niikuinii topelt. Näiteks kui mittetöötavale pensionärile on määratud 500 eurot pensioni, siis 500 eurot ta uuest aastast kätte ka saab (siiani sai kätte 483,2 eurot). 500eurose pensioniga töötav pensionär sai senini 500 pealt kätte 447,2 eurot. Uuest aastast aga saab 400 eurot. Osal neist kogusissetulek siiski suureneb: see tähendab, et kuigi pension väheneb, nende töötasu maksuvabastuse tõttu samal ajal tõuseb piisavalt, et kokkuvõttes võidus olla.