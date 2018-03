Ratas küsib rahvalt, mida Euroopa Liiduga teha

Esimene säärane konsultatsioonidevoor toimub mai kahe esimese nädala jooksul, kui kümnes Eesti linnas tähistatakse Euroopa päeva. Arutelusid hakkab juhtima ETV staar Urmas Vaino ning neis peaksid osalema ka mitmed ministrid.

Vastava ettepaneku ette valmistanud ametnikud eesotsas Euroopa Liidu asjade direktori Klen ­Jääratsiga leidsid, et rahva arvamust tasub küsida liitlastega parema läbisaamise nimel. „Kuigi me ei näe tungivat riigisisest vajadust konsultatsioonide järele, siis on osalemine oluline, kuna see on oluline meie liitlastele,“ kirjutasid nad valitsusele esitatud memos.