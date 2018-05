Rasedad jagavad Facebooki gruppides enda kohta väga intiimseid detaile

See on Facebooki-grupp, kuhu isasid ei lubata. Selles grupis räägitakse asju, millest varem rääkisid naised saunas omavahel. See on grupp, kuhu ei pääse isegi kõik naised.

Pääsevad vaid need, kes on valmis tõestama oma rasedust. Selleks tuleb saata võhivõõrale administraatorile oma ultrahelipilt või rasedakaart andmetega, mis muidu jääks naise, tema mehe ja ämmaemanda vahele.

Kes on gruppi pääsenud, saab ligi veelgi isiklikumale infole: kõige ootusajaga seotud kauni ja asjalike nõuannete kõrval ka teiste rasedate kõhupildid, mured ja rõõmud lapseootel paari voodielus, otsepildid sünnitusmajast ja kakastest mähkmetest.

Ultrahelipildi või rasedakaardi küsimine on levinuim viis, kuidas administraatorid püüavad eristada lapseootel naisi pervertidest või võlts­rasedatest. On teada juhtum, kus grupiga liitunud naine teatas lapse kaotusest, et saada teistelt toetust ja kaastunnet, kuigi ta polnud rase olnudki.