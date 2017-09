Räpane mäng Ameerikas: Noori korvpallureid maksti kinni kümnete tuhandete dollaritega

Teisipäevast alates levisid USA meedias uudised, mis tõid ilmsiks uue skandaali NCAA-s. Siinkohal pean NBA ja NCAA aktiivse jälgijana rõhutama, et NCAAs on skandaalid sagedased, ent seekordne osutus tõeliselt võimsaks, sest tõi kaasa ühe NCAA mõjuvõimsama treeneri maine hävimise ja kirjeldab, kuidas korporatsioonid on seotud noorte mängijate ning agentide äraostmisega.

Lühike kokkuvõte möödunud teisipäeval juhtunust. FBI esitas neljale NCAA abitreenerile süüdistuse korruptsioonis ja petmises, neist üks oli South Carolina ülikooli Trojansi meeskonna abitreener Tony Bland. Meie Maik-Kalev Kotsar mängib samuti Lõuna-Carolinas, kuid ühe teise ülikooli eest, mille tiimi nimeks on Gamecocks.

Lisaks said ametliku süüdistuse veel kuus inimest. Neist üks oli Adidase globaalne turundusjuht James Gatto, kelle FBI ka vahi alla võttis