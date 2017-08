Rännakul 15 kilomeetrit, 26 kraadi kuuma, 40 kilo varustust

2014. aasta suve lõpp. Päike lõõmab, aga sel suvel ei peesita me rannas. Termomeeter näitab julgelt üle 25 kraadi, paksust Saksa kevlarist kiivri ning vatja killuvestiga tundub ilm veelgi palavam. Paljude poiste jaoks on koht Mustamäe ja Nõmme piiril tuttav, kuid olukord on mõnevõrra uus ja harjumatu. Rännata 15 kilomeetrit täisvarustuses ei tundunud enamiku jaoks meist mitte midagi hullu. Oli aga ka neid, kes andsid oma koti ja rakmed ära juba kolmandal kilomeetril.

Mida lähemale väeosale jõuame, seda kiiremaks tempo läheb. Järsku vajub üks reamees kokku ja hakkab suust vahtu välja ajama. Oleme kuumusest ka ise peast pisut aeglased ning ei saa esmapilgul aru, mis toimub. Kompaniiülem on aga pädev ja konkreetne mees. Ta peatab auto ning tuleb kiirel sammul meie juurde ja käsib minestanu tema autosse tõsta. Teeme seda. Rohkem me minestanut sel päeval ei näe.