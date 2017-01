Rahvuslik sügisbluus

Mihkel Mutt on oma kirjanikupositsiooni meisterlikult varjanud, leidis Andrei Hvostov tema uut romaani lugedes.

Mihkel Muti raamat „Eesti ümberlõikaja“ on vajalik tekstikogum selles mõttes, et kui barbarid on Uus-Rooma impeeriumi (Euroopa Liidu) lõplikult hävitanud ja kunagi teise aastatuhande lõpul saab alguse uus Karolingide renessanss, mis annab veel poole tuhande aasta möödudes, jätkame analoogiatega, ruumi juba n-ö pärisrenessansile, siis avastavad meie kauged järeltulijad, jumal teab mis keelt rääkivad ja mismoodi välja nägevad, Mihkel Muti raamatu (oletame, et see säilib mõnes kloostris) ning asuvad seda dešifreerima, saades sealt teada, kuidas see kõik siis ennevanasti oli.